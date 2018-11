Apreensão de drogas cresce 327% nas rodovias federais do Rio

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 12 toneladas de drogas nas rodovias federais do Rio de Janeiro nos primeiros dez meses de 2018. Em um comparativo com o mesmo período do ano anterior, houve um aumento de 327%. No período, foram presas 156 pessoas por tráfico de entorpecentes.

Foram apreendidas 10,5 toneladas de maconha e 2 toneladas de cocaína, além de 11 quilos de haxixe, 9 quilos de crack, 1.033 unidades de ecstasy e 293 unidades de ácido lisérgico (LSD).

Segundo a PRF do Rio, a principal rota utilizada pelos traficantes é a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), e a maior parte das drogas foi encontrada em fundos falsos de veículos.

Na semana passada, mais de meia tonelada de cocaína foi encontrada escondida num fundo falso de uma caminhonete, em Seropédica (RJ). Alguns dias antes, mais de 200 quilos também foram interceptados, na mesma região. No fim de semana, cerca de 110 quilos de cocaína foram apreendidos.

No mesmo período do ano passado, foram apreendidas 2,8 toneladas de maconha, 148 quilos de cocaína, 10 quilos de crack, 574 gramas de haxixe, 168 unidades de ecstasy e 15 unidades de LSD. Além disso, 152 pessoas foram presas por tráfico de drogas.

São Paulo

De acordo com os dados da PRF, nas rodovias federais de São Paulo foram apreendidas, entre 1º de janeiro e 7 de novembro de 2018, mais de 23 toneladas de drogas. No mesmo período do ano passado, a polícia interceptou pouco mais de 7 toneladas de entorpecentes.

Neste ano, foram apreendidas em São Paulo 23 toneladas de maconha, 563 kg de cocaína, 27 kg de crack e 2 kg de haxixe. Em 2017, a polícia apreendeu nas rodovias federais 7 toneladas de maconha, 339 kg de cocaína, 22 kg de haxixe e 20 kg de crack.