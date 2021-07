Apreensão recorde de maconha é feita pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou uma apreensão recorde de drogas neste fim de semana. De acordo com o governo federal, 36,5 toneladas da droga foram encontradas em um caminhão na cidade de Deodápolis, a 253 quilômetros da capital Campo Grande. O motorista foi preso e encaminhado à Polícia Civil do município.

A maconha estava escondida em meio a uma carga de soja. A investigação aponta que a droga estava sendo transportada para o Porto de Santos (SP). A ação foi coordenada pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi) e os agentes que participaram da apreensão fazem parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia).

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Vigia já foi responsável pela apreensão de mais de 870 toneladas de drogas e 113 milhões de maços de cigarro. O Programa está presente em 15 estados: Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins, Goiás, Roraima, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, Amapá, Rio Grande do Norte e Ceará.