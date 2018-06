Apresentações folclóricas marcam último dia da Festa do Divino Apresentações folclóricas, bonecos gigantes e procissões da tradicional Festa do Divino, em São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba (SP), marcaram o último dia do evento, que começou oficialmente dia em 30. Durante a festa - antiga do catolicismo popular -, os fiéis homenagearam e comemoraram o Espírito Santo, no evento considerado por muitos estudiosos como um dos mais importantes do calendário católico. À devoção religiosa, somaram-se a comemorações com música, danças como congada, moçambique, queima de fogos e distribuição de alimentos à população da cidade. São Luís é um pequeno município , distante 50 quilômetros de Taubaté.