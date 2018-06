Apresentador Bruno de Lucca recusa teste do bafômetro e foge de blitz no Rio

SÃO PAULO - O apresentador da Globo e do canal Multishow, Bruno de Lucca, recebeu duas multas durante Operação Lei Seca, no bairro de Humaitá, no Rio, na madrugada desta segunda-feira.

Segundo a Secretaria de Governo do Estado, uma das multas foi dada por se recusar a fazer o teste do bafômetro e a outra por evasão de blitz. Ambas as infrações são consideradas gravíssimas.

O agente da Lei Seca já estava de posse dos documentos do apresentador quando Bruno entrou em seu carro, um Kia Sportage, e fugiu para um condomínio próximo. Por ser propriedade particular, os agentes não puderam entrar no imóvel. Os documentos ficaram com o oficial e foram anexados às notificações.

Segundo a Secretaria, o carro não pôde ser apreendido porque estava em propriedade particular. Ainda assim, o condutor foi multado por evasão de blitz e por se recusar a fazer o teste do bafômetro. Bruno responderá agora a um processo administrativo no Detran e teve a CNH apreendida.

Bruno se formou em Jornalismo na PUC do Rio de Janeiro e fez estágio na redação da TV Globo. Atuou como repórter no programa Video Show, e atualmente é repórter do programa Caldeirão do Huck, além de apresentar um programa de viagens, o Vai pra Onde?, no Multishow.