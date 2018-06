Aqui jaz a greve de fome Faltam ainda cinco dias para Evo Morales se igualar a Anthony Garotinho e desmoralizar de vez a instituição da greve de fome na América do Sul. Em maio de 2006, o ex-governador do Rio passou 11 dias em jejum contra o que chamou de tentativa da mídia de desconstruir sua imagem, e deu no que deu. Ninguém mais lembra sequer que ele concorreu à Presidência no final daquele ano. É verdade que o então candidato pelo PMDB levou sobre o atual presidente da Bolívia uma desvantagem e tanto: sua religião não permite mascar folhas de coca para aliviar a fome. Evo não só defendeu essa prática na ONU, como enfrenta um adversário bem mais fraco. O Congresso boliviano, convenhamos, não tem a credibilidade da imprensa brasileira. Ainda que consiga aprovar a lei que abre caminho para reeleição, Morales terá jogado uma pá de cal na cova que Garotinho começou a abrir para sepultar tal forma de protesto. Depois deles, nem d. Luiz Cappio, bispo de Barra (BA), lançará mão do recurso para se manifestar contra a transposição do Rio São Francisco. Se Deus quiser, né não? MAU EXEMPLO Está tudo acabado entre o guitarrista dos Rolling Stones Ron Wood e a namorada russa de 20 anos que ele praticamente adotara há 9 meses. Por essas e por outras é que a África está empombando com a Madonna. TODOS IGUAIS "Todo Fernando Henrique é frangueiro!" Lula, comentando a atuação do goleiro do Fluminense na derrota para o Flamengo Bo de bobagem Diz o Washington Post que o cachorrinho das filhas de Barack Obama se chama Bo, entre outras coisas, por causa de um gato homônimo de uns primos das meninas. Ou seja, a família tem agora o Bo dog e o Bo Cat. Pirata é pirata Com a entrada em cena da Marinha dos EUA no mar da Somália, os piratas da área já falam em mudar a estratégia de atuação. O comércio de CD e de DVD em calçadas é bem mais seguro e tão lucrativo quanto o sequestro de navios. Bancada das freiras Lula tem razão quando diz que "não há freiras" nos Três Poderes. A ex-senadora Heloísa Helena até que levava algum jeito pra coisa, mas está sem mandato no momento. Há males que... Usain Bolt admitiu ter fumado maconha na juventude. Bobear, se revelou velocista correndo da polícia na Jamaica. Voilà un monsieur Gente fina é outra coisa: foram escritos em francês os documentos sobre Paulo Maluf que a Polícia Federal apreendeu na Construtora Camargo Corrêa. Ausência de peso Barack Obama começou a semana com uma má notícia: por causa da greve de fome em curso, Evo Morales não poderá estar com ele na próxima sexta-feira em Trinidad e Tobago para a Cúpula das Américas. "Só falta o Hugo Chávez torcer o pé e também desfalcar o encontro" - lamentou o presidente americano.