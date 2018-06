Ar seco deixa sexta-feira com muito calor e sem chuva em SP A presença de uma forte massa de ar seco e quente deixa o tempo ensolarado em todas as áreas de São Paulo nesta sexta-feira, 23.Faz bastante calor e durante à tarde a umidade relativa do ar fica baixa para a época do ano. Com a baixa umidade, quem for praticar atividades físicas deve tomar cuidado com a hidratação, segundo reportagem da Rádio Eldorado. A máxima deve chegar aos 32º na capital, aos 35º em São José do Rio Preto e aos 34º em Santos. No sábado, 24, o tempo segue aberto com muito sol e calor em todas as áreas. No entanto, o ar seco perde força e volta a chover de forma rápida a partir da tarde, exceto no oeste paulista. No fim de semana as nuvens aumentam, mas o sol predomina. Na capital, máxima de 31º no sábado e no domingo. País O tempo fica firme com muito sol e calor no centro-norte do Paraná, no centro-leste de Mato Grosso e de Goiás, no centro-oeste e no sul de Minas Gerais, no centro-sul do Rio de Janeiro e em São Paulo opor conta do predomínio do ar seco e quente. Máxima de 36º no Rio de Janeiro, de 31º em Belo Horizonte e Porto Alegre e de 34º em Cuiabá. No leste do Nordeste, as nuvens carregadas que avançam no mar provocam chuva a qualquer hora. No restante do País o sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva. A passagem de uma frente fria pelo litoral do Rio Grande do Sul aumenta o risco de temporal. Matéria alterada às 9h48 para acréscimo de informações.