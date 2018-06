Ar seco deixa umidade abaixo dos 30% em 11 Estados

Grande parte do Brasil manterá o tempo seco com umidade relativa do ar abaixo dos 30%, podendo atingir 20%, em 11 Estados entre esta terça-feira, 14, e quarta. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, já avisou os Estados de Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Piauí, Pará, Maranhão e Bahia, onde a condição foi prevista. A Sedec desaconselha atividades ao ar livre e exposição ao sol entre 10 e 17 horas, principalmente entre 14 e 16 horas, período do dia em que a umidade do ar fica mais baixa. A ingestão de bastante líquido é recomendável para evitar a desidratação.