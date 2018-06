Árbitro de futebol suspeito de estupro é preso em Caxias do Sul

SÃO PAULO - Um homem de 37 anos, suspeito de praticar estupros em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, foi preso nesta quarta-feira durante cumprimento de mandado de prisão preventiva por agentes da Delegacia de Polícia para a Mulher (DM) do município. O suspeito é árbitro da liga da Federação Gaúcha de Futebol, segundo a polícia.

Ele convidava mulheres para trabalharem para ele, fazendo súmulas de jogos e, ao chegarem ao apartamento, eram obrigadas a manter relação sexual. O indivíduo foi preso em sua residência, na Rua Amâncio Miguel Ferreira, no Bairro Petrópolis, e encaminhado à Penitenciária Industrial de Caxias do Sul. Com a prisão, a polícia espera que novas vítimas compareçam à Delegacia para a Mulher para denunciar novos crimes.