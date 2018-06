Arcebispo do Rio abençoa operários que fazem reforma no Cristo Redentor

RIO - O arcebispo do Rio, d. Orani Tempesta, esteve no Cristo Redentor na manhã para abençoar os operários que trabalham na reforma da estátua. O Cristo foi atingido por raios durante tempestade no dia 21 de janeiro. Um dedo da mão direita ficou danificado, assim como uma placa de mármore com informações turísticas.

A reforma vai demorar quatro meses, segundo previsão dos engenheiros responsáveis. A visitação ao monumento não será interrompida. As obras serão financiadas pela Pirelli, ao custo de R$ 1,9 milhão. Em pedra sabão, o Cristo foi inaugurado em 1931 no Mirante do Corcovado, ponto de observação da cidade desde o século 19.