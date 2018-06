Arcebispo do Rio celebra missa no velório de cinegrafista

SÃO PAULO - O arcebispo do Rio, d. Orani Tempesta, celebrou na manhã desta quinta-feira, 13, uma missa antes do caixão do cinegrafista Santiago Andrade ser levado para a cremação, no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária do Rio. Ele pediu que as pessoas passem a semear o bem. "Deus não nos criou para matarmos uns aos outros, mesmo quando divergimos de opinião. Acreditamos que o bem é maior que o mal. Mesmo quem não acredita em Deus sabe que, fazendo o bem, seremos mais felizes".

O cinegrafista Santiago Andrade foi atingido por um rojão há exatamente uma semana, durante protesto contra o aumento da passagem de ônibus. No velório, outros cinegrafistas, fotógrafos e auxiliares de câmera prestaram homenagens com mensagens e desenhos em camisetas.

Brevemente e muito emocionada, a mãe de Santiago Andrade disse que "isso tudo (a morte do filho) aconteceu por falta de amor. Agora ele vai descansar".

O irmão caçula de Andrade disse que vai sentir muita falta do sorriso e do companheirismo de Santiago. "Ele era uma pessoa muito feliz e apaixonada pelo que fazia. Vocês têm que continuar fazendo o trabalho de vocês e mostrar a nossa realidade para todo o mundo".