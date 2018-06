Área na zona leste de SP será desapropriada para expansão do Metrô

SÃO PAULO - Uma área de 40.753 metros quadrados, no Bairro São Lucas, zona leste de São Paulo, será desapropriada para a construção do Pátio Oratório, que será o primeiro específico do Metrô para o sistema monotrilho. Imóveis estão localizados na Avenida do Oratório, onde outras áreas já haviam sido desapropriadas anteriormente para ampliação da Linha 2-verde do Metrô, informou o Governo do Estado nesta segunda-feira, 4.

O Pátio Oratório será o primeiro do Metrô específico para o sistema monotrilho, adianta o Governo do Estado. O Pátio terá a capacidade para estacionar 28 trens e uma alça de acesso ao Leste, com 5.650 metros de vias, após a estação Oratório. A Linha 2-Verde seguirá de Vila Prudente até o Hospital Cidade Tiradentes.

Após o decreto de desapropriação, que pode ser por decisão judicial ou acordo amigável, a obra pode passar pelo local. No último sábado, 2, foi publicado no Diário Oficial do Estado o decreto que classifica a área como utilidade pública da Companhia do Metrô.