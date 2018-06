Área sofre historicamente com inundações As chuvas de verão são traumáticas para a região serrana do Rio. A área sofre historicamente com inundações e deslizamentos. O crescimento desordenado nas periferias agravou a situação. Petrópolis, uma das maiores cidades, concentra o maior número de vítimas, mas os municípios menores registram tragédias semelhantes . "Este ano, um temporal alagou a cidade de Sumidouro e deixou 8 mortes", lembrou o major do Corpo de Bombeiros Márcio Motta, que participou do socorro às vítimas de ontem. No ano passado, cinco pessoas foram soterradas em Nova Friburgo, e duas crianças morreram da mesma forma em Petrópolis, após chuva. Autoridades dizem que tentam conter o crescimento desordenado nas periferias, evitando a ocupação de encostas e de áreas próximas aos rios. No entanto, são registradas mortes todos os anos. Em 1988, uma enchente deixou 277 mortos em Petrópolis e na Baixada Fluminense.