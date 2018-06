Áreas do Campo de Marte vão ser alugadas Para aumentar a receita com aluguel de espaços, a Infraero vai licitar novamente as áreas ocupadas por hangares de 23 empresas no Campo de Marte, zona norte de São Paulo. A estatal entende que as áreas usadas pelas empresas para estacionar aviões e oferecer manutenção são espaços comerciais – e, por isso, sujeitos à renegociação de contrato. As empresas protestam e dizem que o serviço é imprescindível para o aeroporto.