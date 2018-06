Áreas indígenas vão atrasar BR-101, admite presidente A presidente Dilma Rousseff disse ontem, em Maceió (AL), que o governo federal enfrenta problemas nas obras de duplicação das BR-101. Segundo ela, questões indígenas estão atrasando o trabalho no trecho que corta Alagoas. "As obras começaram em maio de 2010, mas estão sofrendo problema de continuidade, não com falta de verbas, mas por conta do atraso na liberação de licenças ambientais para os trechos que cortam áreas indígenas", disse ela.