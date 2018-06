Argello emprega namorada de seu filho no Senado

Em outubro de 2008, o Supremo Tribunal Federal editou súmula proibindo a nomeação de parentes nas três esferas do poder público. Mesmo assim, Argello agraciou a nora com um cargo no Senado, conforme revela a revista Época desta semana.

Em dezembro, Argello renunciou ao cargo de relator do Orçamento de 2011 após uma série de reportagens do Estado, que apontaram a ligação entre emendas orçamentárias de sua autoria, destinadas ao Ministério do Turismo, e institutos de fachada e empresas em nome de laranjas.

Em 2009, na série de reportagens que revelou a existência de mais de 300 atos secretos editados pelo Senado, o Estado mostrou que o presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), empregara o namorado da neta, Maria Beatriz, e a sobrinha Maria do Carmo de Castro Macieira. A reportagem procurou Argello em seu telefone celular várias vezes, mas ele não respondeu às ligações.