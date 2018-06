ARICANDUVA: cidade grande Capital: o complexo tem 500 lojas, universidade e até pista de teste drive. Metrópole: por mês, cerca de 4,5 milhões de pessoas passam por lá Parte integrante do Centro Comercial Leste Aricanduva, que abriga ainda o Interlar e o Auto Shopping, o Aricanduva é um gigante em números e corredores. São 403 mil m2 de área construída e 500 lojas só no shopping, 12.600 vagas de estacionamento, e um público mensal de 4,5 milhões de pessoas no complexo. É mais do que a população de Curitiba e Belo Horizonte juntas. No mês de dezembro, pode acrescentar ainda 1 milhão de visitantes. Não é à toa que o complexo abriga heliponto, universidade, prédio do Detran e até pista de teste drive. Com tanto espaço, grandes redes de varejo como C&A, Renner, Marisa, Pernambucanas e Casas Bahia convivem harmonicamente e não faltam opções para nenhuma faixa etária, nem mesmo de lazer. Afinal, há 14 salas Cinemark, Boliche Pista 12, Playland, Labirinto Games e Speed Race Kart. Como se não bastasse, o shopping está em ampliação. Até dezembro, serão mais 20 lojas, em uma área que já trouxe Decathlon e Magazine Luiza em 2008. Fundação: 19/9/1991 Área: 403.000m2 Lojas: 500 Salas de cinema: 14 Vagas: 12.600 Estacionamento: grátis 3 Av. Aricanduva, 5.555, V. Matilde, 3444-2000. 10h/22h. www.aricanduva.com.br Não esqueça os tênis Se a intenção é encontrar de tudo um pouco, o Aricanduva tende a agradar toda a família. Mas se prepare para bater muita perna para percorrer seus intermináveis corredores, que têm nomes de avenidas da zona leste. Tênis são indispensáveis. De carta na mão Até o fim do ano, o posto do Detran vai facilitar ainda mais a vida dos motoristas da zona leste. No local, serão realizadas as provas práticas para a habilitação. É loja ou pista? A partir de maio, a Central Surf será a maior surf shop da América Latina. Com a reforma, a loja ficará com 3.200 m2 e terá bar, área infantil e pista de skate.