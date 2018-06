Armas de PMs da Força são extraviadas em vôo da TAM

A TAM confirmou ontem o extravio de 11 armas usadas por policiais militares do Amazonas que atuaram na Força Nacional durante os Jogos Pan-Americanos, no Rio. As pistolas ponto 40 tinham sido despachadas em um vôo no qual PMs seguiram do Rio para Manaus, na madrugada de sexta-feira. Ao constatarem o sumiço das armas - que pertencem à corporação - os homens alertaram a Polícia Civil. O comando da Polícia Militar já tinha até aberto Inquérito Policial-Militar sobre o caso. Em nota, a TAM informou que ''''as 11 pistolas despachadas no Aeroporto Tom Jobim (Galeão), no Rio, no vôo JJ 3557 de quinta-feira serão encaminhadas para Manaus ainda hoje (ontem) e estarão à disposição dos responsáveis nesta terça-feira''''. A empresa admitiu que houve um erro. ''''As pistolas ficaram retidas em Guarulhos, e retornaram para o Galeão, por um equívoco no despacho da carga.'''' COMANDANTE Os 40 PMs amazonenses que participaram da Força Nacional passaram um mês e meio no Rio. Voltaram para casa em dois vôos da TAM. Segundo os policiais, até ontem 14 armas estavam desaparecidas. ''''É um fato grave. A TAM, uma empresa que tem know-how internacional, não pode deixar que armas sejam extraviadas. Isto não pode acontecer. Esse fato não pode se tornar rotineiro'''', afirmou o comandante da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), major Wálter Cruz. ''''Orientei os policiais a fazerem o registro da ocorrência em uma delegacia.'''' Há três anos, quando viajou a São Paulo para um curso, o próprio comandante da Rocam teve uma arma extraviada, em um vôo da Varig. Segundo o policial, a arma nunca foi encontrada e a empresa teve de pagar indenização no valor de R$ 3 mil (preço, à época, da pistola ponto 40). Segundo o comandante da PM do Amazonas, coronel Wilson Martins, a praxe, quando policiais precisam embarcar em vôos comerciais, é que as armas conduzidas sejam entregues nos aeroportos a agentes da Polícia Federal, que ficam responsáveis pelo embarque. De acordo com Martins, as armas são acondicionadas em cofres especiais, porque nenhum passageiro pode levar armamentos nas aeronaves. Antes de despachá-las no setor de cargas das empresas, os militares precisam mostrar autorização para o transporte da arma, por escrito, concedida por um superior.