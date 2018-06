Arquibancada desaba em desfile de maracatus em Fortaleza

Cerca de 50 pessoas ficaram feridas, nenhuma em estado grave, por volta das 19h30 de domingo, 3, após o desabamento parcial de uma arquibancada montada na Avenida Domingos Olímpio, no centro de Fortaleza (CE). Parte da estrutura, de ferro e madeira, cedeu no momento em que milhares de pessoas assistiam aos desfiles de maracatus e das escolas de samba da capital e Grande Fortaleza. Das cerca de 50 vítimas, trinta foram encaminhadas com ferimentos moderados para o Instituto Municipal Dr. José Frota. As demais, apenas com escoriações, foram levadas para os prontos-socorros da região. Ainda não se sabe o que causou o desabamento da arquibancada, que antes de ser liberada para o evento passou por uma inspeção de engenheiros da prefeitura. Segundo os bombeiros, a vistoria feita pela Polícia Militar abrange apenas a infra-estrutura do local para que os serviços de resgate ocorram com o mínimo de condições favoráveis. A área foi isolada e uma perícia será feita no local. O acidente está sendo registrado no 24º Distrito Policial de Fortaleza, localizado no centro da cidade.