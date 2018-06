Arquiteto da Cidade da Música alega pressa O arquiteto que projetou a Cidade da Música, no Rio, o francês Christian de Portzanparc, afirmou ontem que as falhas no acabamento das salas do maior complexo de concertos da América Latina ocorreram pela "pressa para a inauguração", que aconteceu cinco dias antes do fim do mandato do prefeito Cesar Maia (DEM), em 2008. Até as 23h, Maia não respondeu e-mail da reportagem.