Arquiteto é achado morto em apartamento no Itaim-Bibi O arquiteto Ângelo Pedro Colucco, de 50 anos, foi assassinado no último domingo em seu apartamento, no Itaim-Bibi, área nobre da zona sul de São Paulo. Colucco foi encontrado sobre a cama, enrolado em um lençol branco com as mãos e os pés amarrados. Estava com a cabeça ferida. Segundo a polícia, ele morreu por asfixia. Ninguém foi preso. Um funcionário do prédio, que preferiu não se identificar, contou que o arquiteto morava no 8º andar, era solteiro e foi visto pela última vez na noite do crime, em companhia de dois rapazes que não costumavam freqüentar o local. Por volta das 3 horas, os jovens deixaram o edifício em um Mercedes-Benz Classe A do arquiteto. Ainda de acordo com a polícia, o corpo só foi encontrado na segunda-feira pela manhã. Uma amiga da vítima, que não teve a identidade divulgada, contou à polícia que recebeu uma ligação do celular de Colucco. Uma voz grossa masculina informava que o arquiteto havia sofrido um acidente grave dentro da própria casa e que precisava de ajuda. Desconfiada, a amiga chamou um outro conhecido para ir até a casa de Colucco, na Av. Nove de Julho. Além do carro, um computador também foi roubado.