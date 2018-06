Arquiteto também projetou Complexo Carlos Gomes Com a mesma inspiração do Parque Villa-Lobos, o arquiteto Decio Tozzi criou outro parque com a temática musical, o Complexo Carlos Gomes. O projeto, já concluído e entregue, foi uma encomenda da prefeitura de Campinas e a ideia é que ele seja construído em uma antiga pedreira da cidade, a Pedreira do Chapadão. O lugar, que já é usado pelos moradores como área de lazer, deve ganhar um parque musical, com sala de concertos para 1.500 pessoas e uma arena ao ar livre de 20 mil metros quadrados para shows, com capacidade para receber até 20 mil pessoas. O projeto prevê, ainda, a construção de um "Espaço Museológico", onde ficará o Museu Carlos Gomes. Um dos mais importante compositores brasileiros, o campineiro Carlos Gomes é autor, entre outras, da ópera O Guarani. Segundo a prefeitura, a previsão era que o complexo, estimado em R$ 70 milhões, fosse concluído até 2010. Mas, em função da crise econômica e do seu alto custo, foram priorizadas as obras já em andamento. Ainda não foi definido um novo prazo para a sua conclusão.