Arrastão interdita Rodovia Dutra na chegada ao Rio

RIO - Um arrastão na Rodovia Presidente Dutra, na chegada ao Rio de Janeiro, provocou pânico entre motoristas nesta manhã. Por volta das 6h, oito homens armados com fuzis fecharam a pista no sentido São Paulo-Rio, na altura do bairro Jardim América, na zona norte. Segundo testemunhas, os bandidos desceram de dois carros atirando. Houve pânico e vários motoristas tentaram fugir de marcha a ré. Alguns tiveram pertences roubados, mas ninguém ficou ferido.

Os bandidos abandonaram no local um Gol prata com o cadáver de um homem pardo no porta-malas. Eles roubaram outros dois carros e fugiram em direção à Avenida Brasil, principal acesso ao Centro do Rio. Na altura de Parada de Lucas, também na zona norte, promoveram novo bloqueio e assaltaram outros dois motoristas. Policiais militares do batalhão de Olaria (9° BPM) foram acionados e trocaram tiros com os bandidos, que fugiram.

A pista de acesso ao Rio da Dutra ficou interditada para o trabalho da perícia no carro abandonado. Foram encontrados documentos no veículo, mas que não conferiam com o corpo.

A previsão é de liberação por volta do meio-dia. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios.