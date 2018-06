Arrastão provoca pânico no Rio Um arrastão levou os carros de pelo menos dois motoristas no Elevado Paulo de Frontin, na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com policiais do 1º BPM, dez bandidos armados em dois carros renderam dois motoristas e roubaram um Astra e um Escort, no sentido Zona Sul-Centro do elevado. Os bandidos ainda abandonaram um dos veículos roubados. A ação dos bandidos provocou pânico e pelo menos cinco motoristas abandonaram os carros no viaduto, o que provocou um congestionamento no Túnel Rebouças. O Centro de Controle de Vias Especiais da Prefeitura informou que o roubo ocorreu por volta das 21h20m e que o trânsito só foi normalizado uma hora depois. As vítimas registraram a ocorrência na 6ª DP, no bairro de Cidade Nova. As informações são da GloboNews.