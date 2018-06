Arrastões deixam 2 mortos em Fortaleza Arrastões no centro de Fortaleza aterrorizaram os consumidores no fim de semana. No sábado, assaltantes atacaram lojistas, ambulantes e compradores e, na correria, duas pessoas morreram - uma mulher de 54 anos teve um enfarte e um homem de 60 foi pisoteado. Ontem, 30 pessoas foram roubadas. Alguns suspeitos foram presos e a polícia intensificou a segurança.