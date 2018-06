Arrecadação de tucano cresce 7 vezes em 1 mês

A arrecadação da campanha do presidenciável do PSDB, José Serra, cresceu mais de sete vezes em agosto em relação à receita obtida no mês de julho. O total arrecadado pelo candidato de oposição, no entanto, não chega até agora a 20% do previsto para ser gasto em toda a campanha.

O Estado apurou que a receita obtida pela campanha até o mês de agosto foi de R$ 29,5 milhões. Esse valor será apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até a próxima sexta-feira.

No caso de Dilma Rousseff (PT), a receita em agosto foi de cerca de R$ 39 milhões, o que elevou o total de doações a quase R$ 50 milhões em dois meses.

Marina Silva (PV) ultrapassou a marca de R$ 14 milhões desde julho - a primeira prestação de contas parcial trazia o valor de R$ 4,6 milhões.

Os valores arrecadados podem ser maiores, pois, além das doações aos candidatos, há aquelas feitas aos partidos, que não necessariamente entram nas prestações de contas.

No balanço referente ao mês de julho, os arrecadadores do PSDB haviam declarado à Justiça R$ 3,6 milhões. Ou seja, a campanha conseguiu arrecadar em agosto mais R$ 25,9 milhões.

Apesar do desempenho bem superior no segundo mês, o valor da receita ainda causa preocupação. Os R$ 29,5 milhões somados até agora representam cerca de 16% do total de R$ 180 milhões que o comando da campanha tucana estimou gastar com a disputa nacional.

De acordo com coordenadores da campanha, no valor que será declarado à Justiça há não só recursos de empresas e de pessoas físicas, mas também do diretório nacional do partido.