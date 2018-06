Arruda interpela judicialmente Roriz O candidato do PFL ao governo do Distrito Federal, José Roberto Arruda, decidiu fazer uma interpelação judicial contra o ex-governador Joaquim Roriz (PMDB), que disputa o Senado. A ação foi motivada pela divulgação do conteúdo de uma conversa telefônica entre Roriz (PMDB) e o advogado Eri Varela (PMDB), candidato a deputado. Na conversa, Roriz qualifica Arruda de "falso, vagabundo, mentiroso" e diz ainda que ele e seus aliados "se organizaram para roubar o Estado". Curioso é que o conteúdo da fita, de 1 minuto e 54 segundos, foi exibido no sábado para cerca de 500 pessoas, durante a inauguração do comitê eleitoral de Eri Varela, advogado de Roriz há mais de 20 anos. Arruda deve ganhar a eleição no primeiro turno, de acordo com as pesquisas dos últimos dois meses; Roriz apóia a candidatura de Maria de Lourdes Abadia (PSDB).