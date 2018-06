Articulações

O ex-"supersecretário" de Kassab também trabalhou com Alckmin na pasta de Justiça. Com apoio do governador, pode dirigir o DEM na capital paulista

Rodrigo Garcia

O deputado ficou no DEM, mas ainda é visto como aliado de Kassab. Cotado para o lugar de Afif, enfrenta resistências de parte do governo tucano

Jorge Tadeu Mudalen

Também ficou no DEM e, depois de eleito 2º secretário da Câmara, ficou próximo dos tucanos que defendem a candidatura de Aécio Neves em 2014