Artistas dão outra cara a 3 clássicos Uma turma de artistas plásticos foi escalada pela C&A para customizar três réplicas de peças clássicas de Yves Saint Laurent, Christian Dior e Pierre Cardin. O trabalho é parte das homenagens ao Ano da França no Brasil e ocorrerá até o último dia da atração. Para reverenciar Saint Laurent, Rodrigo Bueno começou a pintar uma das criações mais lembradas do estilista: o smoking risca de giz, de 1967. Já o New Look de Dior, que revolucionou a moda em 1947, ganhará versão personalizada por meio da equipe de artistas gráficos da Base V. Cardin terá um vestido trapézio, que marcou os anos 60, customizado pela designer Pipa.