Artistas elogiam carnaval de São Paulo O camarote do Bar Brahma está menos iluminado no segundo dia do carnaval paulista. As celebridades que pintaram por lá elogiaram muito a festa paulistana. O veterano jogador do Juventus Viola deu sua opinião sobre a polêmica que envolve as duas torcidas organizadas que desfilam no carnaval, Macha Verde e Gaviões da Fiel. Para Viola, que jogou no Palmeiras e Corinthians, essas escolas "são tradição do carnaval, elas têm que fazer parte da disputa, não podem sair e jeito nenhum". Apesar de sua opinião, ele torce para Leandro de Itaquera. Outra estrela que veio conferir, foi a atriz Norma Blum. Ela contou que trabalhou durante 20 anos do carnaval do Rio, mas depois cansou e se avastou por um tempo. Em 2006, ela decidiu vir pro carnaval só pra curtir a festa. John Herbert, que vai estrear na novela da Globo Sinhá Moça, também apareceu. O ator global disse que o carnaval de São Paulo não perde em nada para o do Rio de Janeiro.