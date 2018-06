Árvore cai sobre carro e deixa uma pessoa ferida em SP As fortes chuvas da tarde desta segunda-feira, 26, já provocam acidentes na capital paulista. Por volta das 15 horas, quatro equipes do Corpo de Bombeiros partiram para a Avenida Pompéia, zona oeste, devido à queda de uma árvore sobre um carro ocupado por duas pessoas. Uma das vítimas, um homem de 65 anos, teve de ser encaminhada ao Hospital São Camilo com escoriações leves. Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), desde o começo das chuvas já houve seis chamados de quedas de árvores. A Defesa Civil também registrou desabamentos. Dois desabamentos de barraco ocorreram nos bairros Jardim Modelo, zona norte, às 16h30, e outro no Jardim D´Abril, zona oeste, às 10h30. Em Americanópolis, na zona leste, o muro de uma residência cedeu e desabou sobre um córrego. Como a intensidade da chuva diminuiu, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) suspendeu o estado de atenção em toda a capital paulista às 16h50. Dos 33 pontos de alagamentos registrados pelo CGE, 12 trechos permaneciam alagados, mas transitáveis, por volta das 17h30. Transportes Em decorrência das fortes chuvas, a pista principal do Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul de São Paulo, permaneceu interditada para pousos e decolagens das 15 horas às 15h55, por questões de segurança. Já os trens do Metrô estavam, até as 17 horas, circulando com velocidade reduzida em todas as linhas. Congestionamento Os motoristas também enfrentavam problemas por causa da chuva e dos 33 pontos de alagamentos registrados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Às 17h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 54 quilômetros de congestionamento, índice bem acima da média para o horário, que é de 39 km. O pior trecho estava na Avenida dos Bandeirantes, sentido da Marginal do Pinheiros, onde o motorista enfrentava cerca de 5,5 quilômetros, desde o Viaduto Arapuã até a Rua Vincent Pinzon. No corredor norte-sul, formado pelas avenidas Rubem Berta, 23 de Maio e Moreira Guimarães, em direção ao Aeroporto de Congonhas, havia quatro km de lentidão entre os viadutos Santa Generosa e Indianópolis. No sentido Santana, havia quatro km de lentidão desde a Rua Estado de Israel até o Viaduto Pedroso. Na Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, a pista expressa estava com quatro km, entre a Ponte da Casa Verde e a Rua Azurita. Matéria ampliada às 17h44 para atualização de informações