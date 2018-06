Árvore pega fogo em shopping Uma árvore de Natal de 11 metros de altura pegou fogo na noite de anteontem no Shopping Praiamar, o maior de Santos, na Baixada Santista. A grande quantidade de fumaça preta que se espalhou pelo local assustou clientes e houve correria, mas a brigada de incêndio apagou as chamas rapidamente. O fogo começou às 22h30, quando o lugar estava lotado. A árvore fica no térreo e a fumaça logo se espalhou para os outros dois andares. Quando perceberam que o fogo estava controlado, vários clientes voltaram a fazer compras, normalmente. O delegado João Carlos Duarte Carreira, que investiga o caso, não descarta a possibilidade de incêndio proposital. O Praiamar avalia as hipóteses de o fogo ter começado com uma bituca de cigarro ou com um curto-circuito.