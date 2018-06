As chuteiras do Rubinho A opinião pública tem bons motivos para dar nova chance a Rubens Barrichello. Por duas vezes nos últimos dez dias o discurso do piloto esteve em absoluta sintonia com o que corre por aí a seu respeito. Acertou ao não dar a mínima bola às besteiras que a Hortência diz, economizando combustível para falar grosso com o dono de sua equipe sobre a molecagem que fizeram com ele no Grande Prêmio de Barcelona. Se for para ficar sempre atrás de Jenson Button, "eu penduro minhas chuteiras" - ameaçou! É isso aí! Basta de fazer papel de bobo! É o que os amantes brasileiros da Fórmula 1 tentam dizer ao piloto desde os tempos da Ferrari. Não havia nada de errado em correr atrás do Schumacher, mas a ultrapassagem proibida nesse esporte é algo inaceitável para o torcedor. Se o Rubinho da Brawn GP também não admite tal restrição em sua nova equipe, agora mesmo que não é hora de ele pensar em pendurar as chuteiras. Se bem que talvez seja melhor outro tipo de calçado para meter o pé na tábua. MAL DE SERRA Embora não saibam ainda ao certo a origem da alergia que atacou José Serra nos últimos dias, os médicos do governador suspeitam de uma provável reação às prévias do PSDB ou à visita de um grupo de misses ao Palácio dos Bandeirantes na semana passada. Não se trabalha, por hora, com a hipótese de praga de fumante. FALA SÉRIO! "A pessoa mais importante do mundo é Deus!" Denise Ribeiro, representante do DF no concurso Miss Brasil Baixinho e bem casado A primeira etapa da visita do papa ao Oriente Médio deixou a impressão de que, ao lado da rainha Rania, o rei Abdullah é uma espécie de Sarkozy da Jordânia. Ninguém presta muita atenção nele. O tempo não para Aécio Neves não é mais aquele. Houve um tempo em que, a esta altura, ele já estaria cumprindo seu dever de homem público de consolar a miss Minas Gerais, segundo lugar no concurso nacional do fim de semana. Desaparecido Tudo bem, o eleitor do Gabeira entendeu seu mea-culpa na farra das passagens, mas onde diabos o deputado se meteu depois de perdoado? Não era hora de sumir do noticiário, caramba! Parece outra pessoa O cantor Boy George está solto. Deixou a penitenciária na Inglaterra por bom comportamento após cumprir pouco mais de um quarto dos 15 meses a que foi condenado. Para quem entrou em cana por sequestro e espancamento de um garoto de programa que se negou a manter relações sexuais com ele, o convívio com outros presos ressocializa rapidinho. Bem acompanhada A opinião pública não está sozinha. O tal deputadozinho gaúcho que diz estar se lixando para ela incluiu o papa no rol das instituições para as quais ele não está nem aí. Responda rápido O que você está achando do ano da França no Brasil?!