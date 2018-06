As imagens que vão ficar marcadas Depois de sete dias confinados na Bienal do Ibirapuera, respirando moda da hora que a gente levanta à hora que vamos dormir, é chegado o momento de esfregar os olhos, piscar várias vezes, para que as idéias voltem para o lugar e as imagens que ficaram possam ser degustadas com humor. Para que ninguém esqueça, vale premiar, com troféus nada convencionais, todos os que ajudaram a transformar a semana de moda em assunto para os próximos seis meses. Quem brilhou mais: Gisele Bündchen Quem roubou a cena: O estilista Kenzo Mico da temporada: As dobrinhas da Karolina Kurkova Melhor abertura: A levitação da Cavalera Melhor cenário: Os jardins de Samuel Cirnansck Maior ousadia: O aquário da Ellus Modelo da vez: Ana Claudia Michels Fina estampa: Os florais de Erika Ikezili Troféu você nunca vai me ver na arara: A coleção de fantasias Do Estilista, do Sommer Troféu heróis da resistência: Fause Haten, que fez seu desfile apesar da confusão com a I''M Taça labirintite: As estampas gráficas de Mario Queiroz Taça miçanga: Bordados de Alexandre Herchcovitch (masc.) Troféu Lexotan: Para a platéia da Rosa Chá Taça depilação: Para as microssungas da Rosa Chá Troféu malhação: Para os microshorts de Mario Queiroz Melhor plissado: A salopete de jeans de Huis Clos Melhor babado: Os looks de Alexandre Herchcovitch (fem.) Troféu alta gastronomia: Reinaldo Lourenço, com seu chá das 5 e suas bonecas de porcelana Troféu cozinha brasileira: Maria Bonita e sua visão sem estereótipos de ícones nacionais Melhor coleção masculina: Alê Herchcovitch e a proposta de saia plissada para rapazes Look eu quero um: Macacão da Maria Bonita O que tinha de sobra: Biquínis e mais biquínis que não dizem nada Topa tudo: Rodrigo Rothem, da Agência Ego, que ficou nu e tomou chuveirada na Rosa Chá Troféu grilo falante: Para as casacas verdes da Cavalera Melhor trilha sonora: Dorival Caymmi para Maria Bonita Troféu tanquinho: Para o casting da Rosa Chá Troféu Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado: Cia. Marítima. Aquela imagem da loira, bronzeada, cabelão ao vento, já deu, hein? Taça primeira fila: Galisteu e Alexandre Iódice, assumindo romance para farra dos fotógrafos Momento ninguém merece: Pedro Lourenço, aos 18 anos, que entrou se achando no fim do desfile. Imagina o que vem por aí... Senha fashion da temporada: Delicadeza Cabeça desfeita: Animale, com tranças moicano equivocadas Cabeça feita: Herchcovitch, com tranças que funcionam Taça I?ll be back: Paulo Zulu, 45 anos de pura saúde Troféu cadê: Zoomp Taça volte sempre: Cauã Reymond e Rodrigo Hilbert