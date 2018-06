As lembranças de um filme antológico Citado no discurso de Barack Obama no Rio, o filme Orfeu Negro (1959) já havia sido objeto de observações do presidente americano. Baseado em uma peça de Vinícius de Moraes, o filme dirigido por Marcel Camus - que projeta numa favela carioca o mito grego de Orfeu e Eurídice - aparece na autobiografia do presidente, A Origem dos Meus Sonhos (Gente, 2008). No livro, Obama conta que, no ano em que viram o filme, sua irmã Maya o achou antiquado e ele próprio teve vontade de sair no meio. Mas notou o fascínio que exercia sobre sua mãe, Ann.