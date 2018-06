As mais atrasadas Complexo Viário Jaraguá: O primeiro esqueleto foi montado em 1999 e ficou parado por quase uma década, até o contrato vencer, em 2005. Um novo contrato foi assinado em 2007 e a previsão de conclusão era de 1 ano e meio Largo da Batata: As obras de reconversão urbana do trecho da Avenida Brigadeiro Faria Lima, com alargamento das calçadas, correção do terreno e aterramento dos fios, foram contratadas em dezembro de 2004, com prazo de 1 ano e 2 meses para conclusão Viaduto do Café: Obras de recuperação do viaduto na região central da Radial Leste. O contrato foi assinado em 2002, com previsão de conclusão em 2 anos e 9 meses Viaduto Beneficência Portuguesa: O contrato da reforma da ponte sobre a 23 de Maio foi assinado em 2003, com previsão de conclusão em 1 ano e 9 meses Ponte do Limão: Obras na ponte sobre a Marginal do Tietê começaram em 2004, após um caminhão abalar a estrutura. Os trabalhos foram retomados 4,5 anos depois. O novo contrato foi assinado no fim de 2008, com previsão de conclusão em 6 meses