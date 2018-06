'As pessoas precisam trabalhar', diz Carlos Lupi sobre mototáxi

O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, defendeu nesta segunda-feira, 3, a regulamentação da profissão de mototaxista, feita por lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada. "Tem como acabar com eles? Não. É uma realidade", disse ele. "São Paulo e Rio têm 1 milhão de mototaxistas. As pessoas precisam trabalhar. Vamos deixá-las sem direito à sobrevivência?"

A regulamentação causou polêmica por conta dos riscos de acidente de moto. O próprio ministro da Saúde, José Gomes Temporão, aconselhou, sem sucesso, Lula a vetar a lei. O ministro argumentou nesta segunda que, para garantir a segurança do meio de transporte, o Ministério prepara cursos de conscientização e direção defensiva aos profissionais. O governo vai destinar R$ 200 milhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para crédito para renovação de frota de táxis e mototáxis. Segundo Lupi, a Caixa Econômica Federal vai anunciar os detalhes do empréstimo ainda esta semana.

Para o ministro, é possível mototáxis circularem em grandes cidades, como São Paulo e Rio, até mesmo nas regiões de tráfego pesado. "É possível sim. Tem de acabar com o preconceito." Questionado sobre o perigo de acidentes, o ministro respondeu: "Risco de vida a gente tem quando sai de casa, quando viaja de avião e de carro. Acidente pode acontecer em qualquer sistema de transporte."