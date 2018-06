As regras na capital 1. Para coleta domiciliar diurna, os resíduos deverão ser disponibilizados no passeio público até duas horas antes de o caminhão passar. Cestas de ferro estão proibidas 2. Para coleta noturna,o lixo deve ficar disponível após as 18 horas 3. O limite diário por residência é de até 200 litros de lixo e 50 quilos para entulho proveniente de pequenas reformas, desde que ensacado (em sacos de ráfia) 4. No caso de prédio residencial, o volume deve ser multiplicado pelo número de apartamentos 5.O limite é maior em locais comerciais ou de uso misto: mil litros por dia 6. Acima do limite, o endereço comercial ou residencial é considerado grande gerador. Torna-se, então, obrigatória a contratação particular de coleta 7. Quem coloca lixo fora do horário paga multa de R$ 50 8. O lixo é levado para três aterros, mas só um deles fica no Município de São Paulo, o São João, em Sapopemba, zona leste. Os demais se localizam em Caieiras e Guarulhos