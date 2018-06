As surpresas do Missal franciscano O sentido principal da liturgia preparada para o papa no Brasil é louvar a Deus mergulhado na trama vital das juventudes. As liturgias terão orações incômodas e necessárias para adultos na fé. O Missal, além das partes fixas tradicionais, virá marcado de surpresas. A prece e veneração pessoal que Francisco fará diante da pequenina imagem de 36 cm na capela do Santuário Nacional, por exemplo, supera a frieza de antigas rubricas e traz as marcas da compaixão tão caras ao novo bispo de Roma: “Mãe Aparecida, como Vós um dia, assim me sinto hoje diante do vosso e meu Deus, que nos propõe para a vida uma missão cujos contornos e limites desconhecemos, cujas exigências apenas vislumbramos. Mas, em vossa fé de que ‘para Deus nada é impossível’, Vós, ó Mãe, não hesitastes, e eu não posso hesitar”.