Asfalto cede e BR-101 é interditada em Santa Catarina

O asfalto da BR-101 cedeu na tarde deste sábado, 2, na altura do km 254, na cidade catarinense de Paulo Lopes, na Grande Florianópolis, e a pista da rodovia foi totalmente interditada por volta das 14h30. Quase três horas depois, às 17h20. o trânsito foi liberado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Engenheiros do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) foram ao local para reparar os estragos. Segundo a PRF, a tubulação foi substituída e o buraco, preenchido com brita. Apesar da liberação a estrada tinha quase 50 km de congestionamento no sentido de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e 20 km no sentido Florianópolis. A estrada tem apresentado as extensas filas desde de sexta, 1º, e foi a segunda vez que ficou fechada neste feriado prolongado de carnaval. Na tarde de sexta, um deslizamento de terra bloqueou o km 225 e o fluxo na rodovia foi retomado apenas a noite. A PRF estima que a circulação seja totalmente normalizada na tarde deste domingo, 3. Texto alterado às 19h17 para acréscimo de informações.