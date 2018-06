Aspirante morre em navio da Marinha Aluno do 2º ano da Escola Naval, Alexandre de Almeida, de 21 anos, morreu no domingo durante um exercício de tiro a bordo do navio Guarda Marinha Jansen. Ele foi enterrado ontem, no Cemitério Jardim da Saudade, zona oeste do Rio. A Marinha não informou se foi ele próprio ou outra pessoa quem efetuou o disparo de metralhadora. Foi aberto um inquérito militar para apurar a morte do rapaz.