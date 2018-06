Assaltada chácara do cantor Fábio Júnior A chácara do cantor Fábio Júnior foi assaltada na noite de sábado em Cesário Lange, a 148 quilômetros de São Paulo. O cantor e seus familiares não estavam no local. Dois homens armados e encapuzados invadiram a propriedade e renderam a família do caseiro, que permanceu sob a mira de um revólver por cinco horas. A dupla fugiu levando aparelhos eletrônicos, roupas e dinheiro. Ninguém foi preso.