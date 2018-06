Assaltante ataca turistas com arma de brinquedo no Rio Com uma arma de brinquedo e uma faca nas mãos e o rosto coberto parcialmente por uma camisa, um ladrão assaltou na manhã desta quinta-feira, 3, dois turistas estrangeiros na Mesa do Imperador, próximo à Vista Chinesa, na Floresta Tijuca. O assaltante levou um celular, uma câmera digital, um casaco, um relógio e uma mochila com pertences, num valor estimado em US$ 600. Ele ainda não foi preso. O material roubado pertencia ao alemão Matthias Henrik Heveling, de 31 anos. Já o russo Evegeny Sporadev, de 31, reagiu ao assalto. "Ele não quis entregar os pertences e disse ao bandido: você já levou coisa demais", contou um policial. Nervoso com a ousadia do russo, o ladrão deixou o revólver de brinquedo cair no chão. Sporadev, então, pegou a arma e ameaçou o criminoso, que tentou esfaqueá-lo, sem êxito. O assaltante, em seguida, fugiu pela mata da Floresta da Tijuca. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), no Leblon, zona sul. Os turistas são matemáticos e, há cinco dias, vieram ao Rio para participar de um congresso no Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), no Jardim Botânico, também na zona sul. No mês passado, o turista de São Paulo Aparecido Edvaldo Rodrigues, de 42 anos, foi morto com um tiro nas costas quando passava pela Estrada das Paineiras, perto de onde ocorreu o assalto de ontem. Rodrigues vinha num Ford EcoSport com a mulher e os três filhos no momento em que três homens armados fecharam a estrada. Ele teria reagido ao saber que os assaltantes pretendiam levar sua família junto com o carro.