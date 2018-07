Assaltante de bancos é preso em SP A polícia prendeu ontem à noite o assaltante de banco Paulo Rogério Lima, 28, quando ele dirigia um Vectra nas imediações do Jardim São Rafael, zona sul de São Paulo. Lima estava acompanhado de duas pessoas e carregava uma pistola 9mm, de uso exclusivo do Exército. Os policiais ainda encontraram um revólver calibre 38, que estava escondido dentro do carro, e uma metralhadora 9mm, guardada na casa do assaltante. Os policiais desconfiaram do Vectra e interceptaram o carro de Lima na Avenida Teotônio Vilela. O assaltante, que estava em liberdade condicional e portava documentos falsos, não reagiu e revelou sua verdadeira identidade, além de ter confessado ser assaltante de bancos e também autor de um homicídio. Lima foi levado ao 25.º DP, de Parelheiros, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de armas e por falsidade ideológica. Como ele portava armas proibidas para civis, o crime é inafiançável. O assaltante, que já tem várias passagens na polícia, foi recolhido à carceragem daquela delegacia. As duas pessoas que o acompanhavam foram apenas arrolados como testemunhas.