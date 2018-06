Assaltante liberta reféns e se entrega à polícia na Penha O assaltante que mantinha quatro pessoas reféns num escritório da Avenida Penha de França, no bairro da Penha, zona leste de São Paulo, libertou as vítimas e se entregou à polícia, por volta das 17 horas desta sexta-feira, 14. De acordo com a Polícia Militar, as negociações duraram cerca de uma hora e ninguém se feriu. Duas equipes do Corpo de Bombeiros acompanharam as negociações para prestar socorro às vítimas, caso fosse preciso. O caso está sendo encaminhado ao 10º Distrito Policial. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), que enviou duas equipes ao local, o bandido teria invadido o estabelecimento por volta das 14h30 e rendido as vítimas.