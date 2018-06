Assaltante mantém 4 reféns na zona leste de São Paulo Quatro pessoas são mantidas reféns por um assaltante em um escritório no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 14. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), que enviou duas equipes ao local, o bandido invadiu o estabelecimento por volta das 14h30 e rendido as vítimas. A Polícia Militar já iniciou as negociações. Matéria alterada às 17h37 para correção dos números de reféns e de assaltantes