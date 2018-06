Assaltante morre durante fuga em Ribeirão Preto Um assaltante morreu na manhã desta quinta-feira, 8, na Rodovia Abrão Assed, perto da Penitenciária de Serra Azul, na região de Ribeirão Preto, durante a tentativa de fuga após o assalto a uma joalheria de Cajuru. Três homens, armados renderam os donos da loja e sua filha, além de uma funcionária, e levaram R$ 600 em dinheiro. Porém, a placa do carro usado na fuga foi anotada por um cidadão e informada à polícia, que iniciou a perseguição. O carro em que os bandidos estavam capotou e um dos ladrões, Valdean de Araújo, de 21 anos, de Ribeirão Preto, morreu no local. Os outros dois foram presos em flagrante. Acidente Dois homens morreram durante um acidente ocorrido na manhã desta quinta, perto da base da Polícia Rodoviária, na Rodovia Anhangüera, em Ribeirão Preto. Eles estavam numa moto que acaba de completar uma ultrapassagem. No retorno à pista da direita, a moto bateu no Voyage dirigido pelo policial militar Júlio Menezes, que retornava do trabalho para Cravinhos. Após o choque, um caminhão, ainda não identificado e que não parou, teria se envolvido no incidente. O piloto da moto, Estevão Ferreira Arias, de 22 anos, e Sérgio Hiroshi Kawaguchi, de 27, que estava na garupa, morreram no local.