Assaltante rouba lotérica lotada usando uma enxada; veja vídeo

FRANCA - Um homem armado somente com uma enxada invadiu uma casa lotérica na tarde de quarta-feira, 15, em Uberaba (MG), e roubou todo o dinheiro dos caixas. O assalto foi filmado pelas câmeras de segurança do local e as imagens impressionam. Quem tentava sair conta que era obrigado a sentar no chão com as mãos na cabeça por um homem que estava na calçada armado com um revólver.

A lotérica fica localizada na Avenida Prudente de Morais, no bairro Abadia, e o roubo durou apenas um minuto e meio, mas foi tempo suficiente para deixar todos que estavam no local apavorados. O homem ameaça todo mundo e arrebenta uma porta que dá acesso aos caixas.

Em seguida também ameaça os funcionários, pega o dinheiro e foge. A polícia está analisando as imagens para tentar identificar os suspeitos. Até agora, ninguém foi preso. Os assaltantes estavam numa motocicleta Yamaha Fazer, de cor vermelha, roubada horas antes. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil.