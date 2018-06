Assaltantes atiram contra modelo em bairro da Zona Sul de SP Uma jovem foi baleada por ladrões no Campo Belo, zona sul da capital paulista, no início da madrugada de hoje. Abordada por dois assaltantes, na altura do número 2.400 da Avenida Ibirapuera, a modelo Gisele Helena Paina, de 23 anos, foi feriada em uma das pernas ao ter o veículo roubado. A jovem está fora de perigo. Segundo o delegado José Francisco Minelli, do 27º Distrito Policial, no Campo Belo, onde o caso está registrado, Gisele estacionou seu Fiat Palio branco, de placas DBI-8595, e entrou em uma drogaria. Ao sair do local e entrar no carro, foi surpreendida por dois homens, que estavam armados de um revólver. Os assaltantes disseram à modelo para entregar o veículo, mas Gisele, tentando argumentar para que não levassem o veículo, teria segurado a arma com uma da mãos. O bandido atirou, ferindo uma das pernas da modelo, e fugiu com o outro ladrão, levando o Palio, que ainda não foi encontrado. Gisele foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital São Paulo, onde passa bem.