Assaltantes colocam vítimas dentro de freezer no Rio Quatorze pessoas foram feitas reféns por assaltantes durante o roubo de uma lanchonete, ontem à noite, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Os bandidos chegaram a trancar algumas vítimas dentro do freezer do estabelecimento. Na fuga, deram azar ao passar por uma blitz da polícia e acabaram sendo presos. Segundo o Bom Dia Brasil, da TV Globo, as armas utilizadas na empreitada foram apreendidas e o dinheiro do roubo recuperado.