Assaltantes de banco se entregam e libertam reféns em SP Os seis assaltantes que mantinham cerca de 40 reféns desde as 12h30 desta quarta-feira dentro de uma agência do Itaú, na zona leste de São Paulo, se entregaram uma hora depois, após negociação com a polícia. Chegou a ocorrer troca de tiros na agência, em Itaquera, e o local foi cercado por dez carros da polícia. Um dos criminosos foi baleado e levado ao Hospital Santa Marcelina. Não havia confirmação sobre outros feridos. A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo entrou em contato por telefone com um dos líderes dos assaltantes, identificado como João. Ele informou que o grupo só deixaria o prédio com a presença da imprensa e desde que as câmeras de TV ficassem direcionadas para a porta do banco para que eles pudessem se entregar. Texto alterado às 13h32 para atualização de informações